Chivas vs Pumas se enfrentan en partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Akron.
Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX, Chivas vs Pumas.
Chivas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
El pronóstico del partido Chivas vs Pumas es 2-2 en la cancha del equipo tapatío.
- Pronóstico: Chivas 2-2 Pumas
Chivas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pumas, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Rubén González
- Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Chivas vs Pumas: Hora y canal del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Chivas vs Pumas se enfrentarán el domingo 5 de abril de 2026 en partido de la Jornada 13 de la Liga MX, a partir de las 20:07 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Pumas
- Fase: Jornada 13 de Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
- Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Pumas al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?
Chivas es líder del Clausura 2026 de la Liga MX con 30 puntos, y llega tras vencer 3-2 a Rayados en Monterrey.
Pumas derrotó al América en la Jornada 12 de la Liga MX para alcanzar los 23 puntos en el cuarto lugar de la competencia, pero necesita sumar para mantenerse en zona de Liguilla.