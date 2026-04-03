Chivas vs Pumas se enfrentan en partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Akron.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX, Chivas vs Pumas.

Chivas es líder de la Liga MX (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Chivas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

El pronóstico del partido Chivas vs Pumas es 2-2 en la cancha del equipo tapatío.

Pronóstico: Chivas 2-2 Pumas

Chivas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pumas, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Efraín Juárez tiene a Pumas cerca de la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Chivas vs Pumas: Hora y canal del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Chivas vs Pumas se enfrentarán el domingo 5 de abril de 2026 en partido de la Jornada 13 de la Liga MX, a partir de las 20:07 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Pumas

Fase: Jornada 13 de Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Pumas al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?

Chivas es líder del Clausura 2026 de la Liga MX con 30 puntos, y llega tras vencer 3-2 a Rayados en Monterrey.

Pumas derrotó al América en la Jornada 12 de la Liga MX para alcanzar los 23 puntos en el cuarto lugar de la competencia, pero necesita sumar para mantenerse en zona de Liguilla.