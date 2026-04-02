Santos vs América juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 13 de Liga MX. Pronóstico 1-2 en la cancha del Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs América: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Santos vs América es victoria para los azulcremas por marcador 1-2 en la Jornada 13 de la Liga MX.
- Pronóstico: Santos 1-2 América
Santos vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs América, que se jugará en la Jornada 13 de Liga MX.
Santos vs América: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Santos vs América se enfrentan en partido de la Jornada 13 de la Liga MX. La cita en Torreón es a las 21:10 horas el sábado 4 de abril y transmiten Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX.
- Partido: Santos vs América
- Fase: Jornada 13
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+, TUDN y ViX
¿Cómo llegan Pumas y América al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?
América perdió 0-1 con Pumas en la Jornada 12 de la Liga MX, previo a la Fecha FIFA que detuvo el Clausura 2026.
- Después de 12 jornadas, América es octavo lugar del Clausura 2026 con 17 unidades, por lo que necesita sumar en Torreón para no poner en riesgo su clasificación a la Liguilla.
Santos suma apenas 8 puntos y es el peor equipo de la competencia en la Liga MX.
En la Jornada 12, Santos derrotó 2-1 a Puebla en la que fue su segunda victoria en el torneo.