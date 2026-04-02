La Jornada 13 de la Liga MX inicia el viernes 3 de abril y Tijuana vs Tigres se enfrentan en el Estadio Caliente. El pronóstico es 2-0 para los felinos; conoce las posibles alineaciones.
Tijuana vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de Liga MX
El pronóstico del partido Tijuana vs Tigres es triunfo de los felinos en la Jornada 13 de la Liga MX.
- Pronóstico: Tijuana 0-2 Pumas
Tijuana vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX, Tijuana vs Tigres.
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Aarón Mejía, Unai Bilbao, Diogo Bagüi y Alan Vega
- Mediocampistas: Frank Boya, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda e Ignacio Rivero
- Delanteros: Shamar Nicholson y Josef Martínez
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Juan Brunetta, Ángel Correa, Araújo
- Delanteros: Diego Lainez y Rodrigo Aguirre
Tijuana vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
La Jornada 13 de la Liga MX tiene programado el partido Tijuana vs Tigres en punto de las 21:06 horas, el viernes 3 de abril.
La señal de la plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs Tigres.
- Partido: Tijuana vs Tigres
- Fecha: Viernes 3 de abril
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan Tijuana y Tigres al partido de la Jornada 13 de Liga MX?
Tijuana perdió en la cancha de Necaxa 0-3 en la Jornada 12 previo al partido ante los Tigres en la Liga MX.
- Con 12 puntos, Tijuana está lejos de la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026.
Tigres suma 17 puntos en el séptimo lugar de la Liga MX previo a la Jornada 13 ante Tijuana.
- En la Jornada 12, Tigres perdió 1-2 con el FC Juárez, un resultado sorpresivo que afectó sus aspiraciones para clasificar a la Liguilla.