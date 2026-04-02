La Jornada 13 de la Liga MX inicia el viernes 3 de abril y Tijuana vs Tigres se enfrentan en el Estadio Caliente. El pronóstico es 2-0 para los felinos; conoce las posibles alineaciones.

Tijuana vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de Liga MX

El pronóstico del partido Tijuana vs Tigres es triunfo de los felinos en la Jornada 13 de la Liga MX.

Pronóstico: Tijuana 0-2 Pumas

Tijuana vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX, Tijuana vs Tigres.

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Aarón Mejía, Unai Bilbao, Diogo Bagüi y Alan Vega

Mediocampistas: Frank Boya, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda e Ignacio Rivero

Delanteros: Shamar Nicholson y Josef Martínez

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Juan Brunetta, Ángel Correa, Araújo

Delanteros: Diego Lainez y Rodrigo Aguirre

Tigres visita a Tijuana en la Liga MX (Pablo Gonzalez / Pablo Gonzalez)

Tijuana vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

La Jornada 13 de la Liga MX tiene programado el partido Tijuana vs Tigres en punto de las 21:06 horas, el viernes 3 de abril.

La señal de la plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs Tigres.

Partido: Tijuana vs Tigres

Fecha: Viernes 3 de abril

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

Nacho Rivero, jugador de Tijuana (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

¿Cómo llegan Tijuana y Tigres al partido de la Jornada 13 de Liga MX?

Tijuana perdió en la cancha de Necaxa 0-3 en la Jornada 12 previo al partido ante los Tigres en la Liga MX.

Con 12 puntos, Tijuana está lejos de la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026.

Tigres suma 17 puntos en el séptimo lugar de la Liga MX previo a la Jornada 13 ante Tijuana.