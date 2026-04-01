Cruz Azul vs Pachuca juegan en la Jornada 13 de la Liga MX, el sábado 4 de abril a las 19 horas por ViX, TUDN y Canal 5.

Partido: Cruz Azul vs Pachuca

Fase: Jornada 13

Torneo: Liga MX

Fecha: Sábado 4 de abril de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5

Cruz Azul en la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

Cruz Azul vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Liga MX

El sábado 4 de abril a las 19:05 horas se miden Cruz Azul vs Pachuca, partido correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

El partido Cruz Azul vs Pachuca será transmitido por ViX, TUDN y Canal 5.

Partido: Cruz Azul vs Pachuca

Fase: Jornada 13

Torneo: Liga MX

Fecha: Sábado 4 de abril de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5

Salomón Rondón, jugador de Pachuca (MEXSPORT / Alex Avalos)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pachuca a la Jornada 13 de la Liga MX?

Cruz Azul es sublíder en el Clausura 2026 a solo tres puntos de Chivas, que manda en la competencia de la Liga MX.

En la Jornada 12, Cruz Azul llegó a 27 unidades tras empatar 1-1 con Mazatlán.

Pachuca pelea fuerte por la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 y demostró su capacidad empatando 1-1 con el campeón Toluca en la Jornada 12.