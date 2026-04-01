Cruz Azul vs Pachuca juegan en la Jornada 13 de la Liga MX, el sábado 4 de abril a las 19 horas por ViX, TUDN y Canal 5.
- Partido: Cruz Azul vs Pachuca
- Fase: Jornada 13
- Torneo: Liga MX
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2025
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5
Cruz Azul vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Liga MX
El sábado 4 de abril a las 19:05 horas se miden Cruz Azul vs Pachuca, partido correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.
Cruz Azul vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?
El partido Cruz Azul vs Pachuca será transmitido por ViX, TUDN y Canal 5.
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- Partido: Cruz Azul vs Pachuca
- Fase: Jornada 13
- Torneo: Liga MX
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5
¿Cómo llegan Cruz Azul y Pachuca a la Jornada 13 de la Liga MX?
Cruz Azul es sublíder en el Clausura 2026 a solo tres puntos de Chivas, que manda en la competencia de la Liga MX.
- En la Jornada 12, Cruz Azul llegó a 27 unidades tras empatar 1-1 con Mazatlán.
Pachuca pelea fuerte por la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 y demostró su capacidad empatando 1-1 con el campeón Toluca en la Jornada 12.
- Pachuca suma 22 puntos en el quinto lugar de la competencia.