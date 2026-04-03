Rayados vs San Luis juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 13 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio BBVA a favor de Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
El pronóstico del partido Rayados vs San Luis es triunfo de Monterrey, 2-0 en la Jornada 12 de la Liga MX ante San Luis.
- Pronóstico: Rayados 2-0 San Luis
Rayados vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs San Luis, que se jugará en la Jornada 13 de la Liga MX.
Deportes
Chivas vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
Deportes
Rayados vs San Luis: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 13 de Liga MX
Deportes
Santos vs América: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 13 de la Liga MX
Deportes
Cruz Azul vs Pachuca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX
Deportes
Tijuana vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de Liga MX
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Alonso Aceves y Ricardo Chávez
- Mediocampistas: Óliver Torres, Iker Fimbres, Sergio Canales y Jorge Rodríguez
- Delanteros: Luca Orellano y Lucas Ocampos
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Román Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo y Juan Sanabria
- Mediocampistas: Benjamín Galdames, Sebastien Salles-La Monge, Miguel García y Óscar Macías
- Delanteros: Joao Pedro, Anderson Duarte
Rayados vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Rayados vs San Luis chocan en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.
- Partido: Rayados vs San Luis
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN
¿Cómo llegan Rayados y San Luis a la Jornada 13 de la Liga MX?
Con 14 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 12.
- Rayados perdió en casa ante Chivas en la Jornada 12, así que necesita ganar los tres puntos en el partico contra San Luis.
- San Luis se ubica con 11 puntos en el lugar 15 del Clausura 2026, con una ligera esperanza de clasificar a la Liguilla.