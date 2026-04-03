Rayados vs San Luis juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 13 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio BBVA a favor de Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

El pronóstico del partido Rayados vs San Luis es triunfo de Monterrey, 2-0 en la Jornada 12 de la Liga MX ante San Luis.

Pronóstico: Rayados 2-0 San Luis

Rayados pelea la clasificación a la Liguilla (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

Rayados vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs San Luis, que se jugará en la Jornada 13 de la Liga MX.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Alonso Aceves y Ricardo Chávez

Mediocampistas: Óliver Torres, Iker Fimbres, Sergio Canales y Jorge Rodríguez

Delanteros: Luca Orellano y Lucas Ocampos

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Román Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo y Juan Sanabria

Mediocampistas: Benjamín Galdames, Sebastien Salles-La Monge, Miguel García y Óscar Macías

Delanteros: Joao Pedro, Anderson Duarte

Rayados vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Rayados vs San Luis chocan en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs San Luis

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

¿Cómo llegan Rayados y San Luis a la Jornada 13 de la Liga MX?

Con 14 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 12.