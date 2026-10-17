Cruz Azul vs FC Juárez se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-0 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Cruz Azul 3-0 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: Cruz Azul 3-0 FC Juárez
Cruz Azul vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs FC Juárez, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela
- Delanteros: Nicolás Ibáñez
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Javier Aquino, José García, Moisés Mosquera y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Homer Martínez, Denzell García, Jairo Torres, Rodolfo Pizarro y José Luis Rodríguez
- Delantero: Óscar Estupiñán
Cruz Azul vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Cruz Azul vs FC Juárez juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 21 horas por TUDN, YouTube y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs FC Juárez
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN, YouTube y ViX