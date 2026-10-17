Cruz Azul vs FC Juárez se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-0 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Cruz Azul 3-0 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX

Pronóstico: Cruz Azul 3-0 FC Juárez

Cruz Azul vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs FC Juárez, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela

Delanteros: Nicolás Ibáñez

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, José García, Moisés Mosquera y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Homer Martínez, Denzell García, Jairo Torres, Rodolfo Pizarro y José Luis Rodríguez

Delantero: Óscar Estupiñán

Cruz Azul vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Cruz Azul vs FC Juárez juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 21 horas por TUDN, YouTube y ViX.