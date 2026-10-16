Necaxa vs Atlas se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-1 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Necaxa 1-1 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX

Pronóstico: Necaxa 1-1 Atlas

Necaxa vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Atlas, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.

Necaxa

Portero: Jiménez

Defensas: Naves, Ochoa, Martínez, González

Mediocampistas: Pedraza, Leyva, Vargas, Espindola y Rodríguez

Delantero: Julián Carranza

Atlas ha tenido una buena temporada en el Apertura 2026 (Joshua Hernandez / MEXSPORT)

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Gaddi Aguirre

Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Víctor Hugo Ríos y Jorge Rodríguez

Delanteros: Diego González, Arturo Alfonso González y Agustín Rodríguez

Necaxa vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Necaxa vs Atlas en la Jornada 12 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.