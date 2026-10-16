Necaxa vs Atlas se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-1 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Necaxa 1-1 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: Necaxa 1-1 Atlas
Necaxa vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Atlas, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
Necaxa
- Portero: Jiménez
- Defensas: Naves, Ochoa, Martínez, González
- Mediocampistas: Pedraza, Leyva, Vargas, Espindola y Rodríguez
- Delantero: Julián Carranza
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Gaddi Aguirre
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Víctor Hugo Ríos y Jorge Rodríguez
- Delanteros: Diego González, Arturo Alfonso González y Agustín Rodríguez
Necaxa vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Necaxa vs Atlas en la Jornada 12 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Necaxa vs Atlas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One