Cruz Azul vs FC Juárez juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 21 horas por ViX, YouTube y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs FC Juárez
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, YouTube y TUDN
Cruz Azul vs FC Juárez es uno de los cinco partidos programados el sábado 17 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.
Cruz Azul vs FC Juárez: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El sábado 17 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Cruz Azul vs FC Juárez.
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Cruz Azul vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El partido Cruz Azul vs FC Juárez podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube y TUDN.
Cruz Azul vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Cruz Azul vs FC Juárez.
- Partido: Cruz Azul vs FC Juárez
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, YouTube y TUDN