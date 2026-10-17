Cruz Azul vs FC Juárez juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 21 horas por ViX, YouTube y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs FC Juárez

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, YouTube y TUDN

Cruz Azul vs FC Juárez es uno de los cinco partidos programados el sábado 17 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Cruz Azul es favorito ante FC Juárez en el Apertura 2026 (@CruzAzul / X)

Cruz Azul vs FC Juárez: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El sábado 17 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Cruz Azul vs FC Juárez.

Cruz Azul vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El partido Cruz Azul vs FC Juárez podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube y TUDN.

Cruz Azul vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Cruz Azul vs FC Juárez.