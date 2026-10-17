Chivas vs Tigres se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Chivas 3-2 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX

Pronóstico: Chivas 3-2 Tigres.

Chivas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Tigres, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo y Bryan González

Mediocampistas: Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Richy Ledezma y Roberto Alvarado

Delantero: Ricardo Marín Sánchez

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo y Vladimir Loroña

Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y Diego Lainez

Delanteros: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre

Chivas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Chivas vs Tigres juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.