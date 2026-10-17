Chivas vs Tigres se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Chivas 3-2 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: Chivas 3-2 Tigres.
Chivas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Tigres, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo y Bryan González
- Mediocampistas: Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Richy Ledezma y Roberto Alvarado
- Delantero: Ricardo Marín Sánchez
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta y Diego Lainez
- Delanteros: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre
Chivas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Chivas vs Tigres juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Tigres
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video