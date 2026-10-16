Luego de su anuncio, muchos se han preguntado si tendremos al Tesla Roadster en México, así como el posible precio del nuevo automóvil de Elon Musk.

A continuación te daremos los detalles del nuevo Tesla Roadster en México, así como su costo completo y el mínimo para apartarlo.

¿Cuánto cuesta el Tesla Roadster en México?

Aunque ya se dieron los precios y se abrieron las reservas en varias partes del mundo, solo se tiene el costo oficial de una versión del Tesla Roadster en México.

Te podemos dar el precio aproximado del Tesla Roadster en México en las diferentes versiones anunciadas:

Roadster Performance: único anunciado para México, se puede apartar con 100 mil pesos, precio completo de 964 mil pesos

Roadster Thrust: precio de reserva es de 250,000 dólares, alrededor de 4,606,250 pesos

Roadster Rocket: disponible únicamente por invitación

Tesla Roadster (Tesla)

De momento no hay información acerca de la llegada de la versión Thrust y Rocket del vehículo de Tesla, por lo que es posible que no estén disponibles.

Siendo el Performance la edición de introducción para el mercado local, aunque si tiene buenas ventas, es posible que los otros modelos lleguen posteriormente.

¿Cómo comprar el Tesla Roadster en México?

Si te interesa ser el poseedor de un Tesla Roadster en México, aquí te diremos cómo puedes reservarlo:

Ve a la página de Tesla, desde ahí se hace la reservación del Tesla Roadster en México

Ahí te aparecerá la opción de reservar el Tesla Roadster en México, en la pestaña de “Vehículos”

Dale en el botón “Reservar Ahora”

El modelo Performance es el único disponible, indicando que se puede reservar con 100 mil pesos

Pulsa en “Pagar con tarjeta” para apartar tu automóvil

Toma en cuenta que deberás de cubrir el resto del costo del auto (864 mil pesos) en un lapso de 10 días.

Si no cubres el costo total se cancelará la reservación y no te devolverán tu dinero.