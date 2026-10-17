Santos vs Querétaro se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio TSM Corona. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Santos 2-2 Querétaro es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: Santos 2-2 Querétaro.
Santos vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Querétaro, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Kevin Picón, Kevin Balanta, Bruno Amione y Emmanuel Echeverría
- Mediocampistas: Carlos Gruezo, Aldo López, Fran Villalba, Ezequiel Bullaude y Kevin Palacios
- Delantero: Lucas Di Yorio
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Jaime Gómez, Diego Antonio Reyes, Lucas Abascia y Francisco Venegas
- Mediocampistas: Fernando González, Santiago Homenchenko, Carlo Adriano y Jhojan Julio
- Delanteros: Jean Unjanque y Mateo Coronel
Santos vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Santos vs Querétaro juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: Santos vs Querétaro
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN y Disney+