Atlante vs Pumas se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlante vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Atlante 2-1 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX

Pronóstico: Atlante 2-1 Pumas.

Atlante vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Pumas, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlante

Portero: Humberto Hernández

Defensas: Diego Cruz, Carlos Villanueva, Elbis Sousa y Armando Escobar

Mediocampistas: Ronaldo González, Christian Bermúdez, Maximiliano García y Francisco Reyes

Delanteros: Vladimir Moragrega y Ángel Sayago

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Víctor Arteaga, Pedro Vite y Francisco Sebastián Córdova

Delanteros: Uriel Antuna, César Huerta y Juninho Vieira

Atlante vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Atlante vs Pumas juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por TV Azteca.