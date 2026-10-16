Atlante vs Pumas se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Atlante 2-1 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: Atlante 2-1 Pumas.
Atlante vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Pumas, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlante
- Portero: Humberto Hernández
- Defensas: Diego Cruz, Carlos Villanueva, Elbis Sousa y Armando Escobar
- Mediocampistas: Ronaldo González, Christian Bermúdez, Maximiliano García y Francisco Reyes
- Delanteros: Vladimir Moragrega y Ángel Sayago
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Víctor Arteaga, Pedro Vite y Francisco Sebastián Córdova
- Delanteros: Uriel Antuna, César Huerta y Juninho Vieira
Atlante vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Atlante vs Pumas juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por TV Azteca.
- Partido: Atlante vs Pumas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TV Azteca