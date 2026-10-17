Toluca vs San Luis se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Toluca 3-1 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: Toluca 3-1 San Luis
Toluca vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs San Luis, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
Deportes
Santos vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Deportes
León vs América: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Deportes
Chivas vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX?
Deportes
Atlante vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Deportes
Tijuana vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX?
Deportes
Necaxa vs Atlas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez
- Delantero: Federico Viñas
San Luis
- Portero: Lajud
- Defensas: Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Daniel Guillén y Román Torres
- Mediocampistas: Oscar Macías. Anderson Duarte, Sébastien Salles-lamonge
- Delanteros: Rodríguez, Llorente y Mora
Toluca vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Toluca vs San Luis juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: Toluca vs San Luis
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TUDN y ViX