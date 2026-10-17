Toluca vs San Luis se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Toluca 3-1 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX

Pronóstico: Toluca 3-1 San Luis

Toluca vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs San Luis, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez

Delantero: Federico Viñas

San Luis

Portero: Lajud

Defensas: Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Daniel Guillén y Román Torres

Mediocampistas: Oscar Macías. Anderson Duarte, Sébastien Salles-lamonge

Delanteros: Rodríguez, Llorente y Mora

Toluca vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Toluca vs San Luis juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por ESPN y Disney+.