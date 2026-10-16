El Palacio de los Deportes de la CDMX está por recibir en concierto al DJ neerlandés, Martin Garrix este 16 y 17 de octubre.

Así que no te pierdas de nada, que a continuación te damos el horario de los conciertos de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas 6:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo

Duración: Se estima dos horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

Martin Garrix concierto en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

Americas Tour 2026 de Martin Garrix llega al Palacio de los Deportes

Martin Garrix regresa a la CDMX para su Americas Tour 2026 con dos fechas imperdibles en concierto para el Palacio de los Deportes.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes.