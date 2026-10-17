León vs América se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

León 1-2 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX

Pronóstico: León 1-2 América.

León vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs América, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Sebastián Vegas y Juan Guevara

Mediocampistas: José Rodríguez, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Jordi Cortizo e Ismael Díaz

Delantero: Diber Cambindo

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Cristian Borja

Mediocampistas: Alan Cervantes, Edwin Cerrillo y Raphael Veiga

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín

León vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

León vs América juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por Fox One.