León vs América se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
León 1-2 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: León 1-2 América.
León vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs América, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Sebastián Vegas y Juan Guevara
- Mediocampistas: José Rodríguez, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Jordi Cortizo e Ismael Díaz
- Delantero: Diber Cambindo
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Cristian Borja
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Edwin Cerrillo y Raphael Veiga
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín
León vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
León vs América juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One