Te contamos a qué hora termina Edén Muñoz en la Plaza de Toros para sus conciertos del 16 y 17 de octubre.

La CDMX recibe la gira Como en los viejos tiempos Tour del cantante Edén Muñoz con dos imperdibles shows en vivo.

Horario de los conciertos de Edén Muñoz en la Plaza de Toros

Este es el horario para los conciertos de Edén Muñoz en la Monumental Plaza de Toros México, los días viernes 16 y sábado 17 de octubre:

Apertura de puertas: 5:00 p.m. (Zona general) / 6:00 p.m. (Zona numerada)

Inicio de concierto: 8:00 p.m.

Duración: 4 horas aproximadamente

Fin de concierto: 12:00 a.m.

Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

Edén Muñoz se presentará por primera vez en la Plaza de Toros con un show 360 con él en el centro del ruedo.

A lo largo del concierto se contará con estos artistas invitados:

Yuridia

Emmanuel

Alfredo Olivas

Don Cosme Tadeo

Incluso, se rumora que Cristian Castro estaría para interpretar el tema “Osadía”, aunque su participación no estaría asegurada.

Ruta para llegar a la Plaza de Toros

Para llegar a la Monumental Plaza de Toros en transporte público, tendrás que bajarte en la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús.

Al llegar solo deberás caminar cerca de 400 metros hacia el recinto. Otra opción es la estación San Antonio de la Línea 7 del Metro CDMX.

El acceso para el concierto de Edén Muñoz será por las puertas 1,2,4 y 5 de la Monumental Plaza de Toros México.

Personas con boleto general, su entrada será únicamente por la puerta exterior 4.

La dirección de la Monumental Plaza de Toros México es Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710, Ciudad de México.