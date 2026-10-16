Tijuana vs Puebla se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Tijuana 3-1 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX
Pronóstico: Tijuana 3-1 Puebla.
Tijuana vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Puebla, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Pablo Ortíz
- Mediocampistas: Iván Tona, Christian Rivera, Kevin Castañeda y Gilberto Mora
- Delanteros: Domingo Blanco y Elias Manoel
Puebla
- Portero: Jesús Rodríguez
- Defensas: Emanuel Gularte, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada y Eduardo Navarro
- Mediocampistas: Alberto Herrera, Carlos Baltazar, Diego de Buen y Bryan Garnica
- Delanteros: Kevin Velasco e Ignacio Maestro Puch
Tijuana vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Tijuana vs Puebla juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por Fox One.
- Partido: Tijuana vs Puebla
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One