Tijuana vs Puebla se miden en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tijuana vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Tijuana 3-1 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 de de la Liga MX

Pronóstico: Tijuana 3-1 Puebla.

Tijuana vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Puebla, en la Jornada 12 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Pablo Ortíz

Mediocampistas: Iván Tona, Christian Rivera, Kevin Castañeda y Gilberto Mora

Delanteros: Domingo Blanco y Elias Manoel

Puebla

Portero: Jesús Rodríguez

Defensas: Emanuel Gularte, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada y Eduardo Navarro

Mediocampistas: Alberto Herrera, Carlos Baltazar, Diego de Buen y Bryan Garnica

Delanteros: Kevin Velasco e Ignacio Maestro Puch

Tijuana vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Tijuana vs Puebla juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por Fox One.