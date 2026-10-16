Entre 16 y 17 de octubre el espectáculo en concierto de la serie juvenil, Soy Luna llega a la Arena CDMX.
Así que alístate y no te pierdas de nada de Soy Luna en la Arena CDMX; acá te dejamos el horario en que terminan los conciertos:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Alrededor de 2 horas de música
- Hora en la que terminan lo conciertos: Alrededor de la 10:00 de la noche
Soy Luna en la Arena CDMX con lo mejor de la serie
La Arena CDMX es el recinto para el regreso en concierto del show de Soy Luna con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto.
Conciertos de Soy Luna que prometen tener los temas más emblemáticos e inolvidables de la aclamada serie de Disney.
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.
Así que ya solo disfruta de la música, que ya tienes todo lo necesario sobre los esperados conciertos de Soy Luna en la Arena CDMX.