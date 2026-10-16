Entre 16 y 17 de octubre el espectáculo en concierto de la serie juvenil, Soy Luna llega a la Arena CDMX.

Así que alístate y no te pierdas de nada de Soy Luna en la Arena CDMX; acá te dejamos el horario en que terminan los conciertos:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2 horas de música

Hora en la que terminan lo conciertos: Alrededor de la 10:00 de la noche

Concierto de Soy Luna en Arena CDMX ( Soy Luna)

Soy Luna en la Arena CDMX con lo mejor de la serie

La Arena CDMX es el recinto para el regreso en concierto del show de Soy Luna con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto.

Conciertos de Soy Luna que prometen tener los temas más emblemáticos e inolvidables de la aclamada serie de Disney.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya solo disfruta de la música, que ya tienes todo lo necesario sobre los esperados conciertos de Soy Luna en la Arena CDMX.