Toluca vs FC Juárez se reencuentran en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX; te contamos cuándo y en qué canal ver el partido de ida, en el que Diablos Rojos busca sellar su pase.

Partido: Toluca vs FC Juárez

Fase: Partido de vuelta de los cuartos de final de Liga MX

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canales 5, 7, ViX y TUDN

Toluca vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX?

El sábado 29 de noviembre, Toluca vs FC Juárez se medirán a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez en la vuelta de los cuartos de final.

Toluca vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX?

Las plataformas ViX y TUDN, además de los canales 5 y 7 transmitirán el partido Toluca vs FC Juárez en la continuación de la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Partido: Toluca vs FC Juárez

Fase: Partido de vuelta de los cuartos de final de Liga MX

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canales 5, 7, ViX y TUDN

¿Cómo quedaron Toluca vs FC Juárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX?

Toluca se recuperó de un gol tempranero en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, para ganar 2-1 al FC Juárez como visitante, en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Qué necesitan Toluca y Tigres para avanzar a las semifinales de la Liga MX?

Toluca necesita mantener la ventaja en los cuartos de final de la Liga MX sobre el FC Juárez, e inclusive puede perder por un gol y avanzaría a las semifinales del Apertura 2025.

La mejor posición del Toluca en el torneo regular, le daría el pase a los Diablos Rojos a las semifinales sobre el FC Juárez, en caso de que haya empate global.

En ese sentido, el FC Juárez necesita superar en el marcador global a Toluca para clasificar a las semifinales de la Liga MX.