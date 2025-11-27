Irapuato vs Jaiba Brava buscan a partir del sábado 29 de noviembre el campeonato de la Liga de Expansión MX; conoce a qué hora y dónde ver el partido de ida.

Partido: Irapuato vs Jaiba Brava

Fase: Partido de ida de la Final de Liga de Expansión MX

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Sergio León Chávez

Transmisión: AYM Sports, Disney+ y ESPN

Irapuato vs Jaiba Brava: A qué hora ver la Final de ida de la Liga de Expansión MX

El sábado 29 de noviembre, Irapuato vs Jaiba Brava se medirán a las 19 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Sergio León Chávez, en el partido de ida de la Final de la Liga de Expansión MX.

Irapuato vs Jaiba Brava: ¿Dónde ver la Final de ida de la Liga de Expansión MX?

Las plataformas AYM Sports, Disney+ y ESPN transmitirán el partido Irapuato vs Jaiba Brava en la Final de ida de la Liga de Expansión MX.

Partido: Irapuato vs Jaiba Brava

Fase: Partido de ida de la Final de Liga de Expansión MX

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Sergio León Chávez

Transmisión: AYM Sports, Disney+ y ESPN

¿Cómo llegó el Irapuato a la Final de la Liga de Expansión vs Jaiba Brava?

Irapuato sigue haciendo historia en su primer torneo bajo el formato la Liga de Expansión MX, luego de que la Trinca Fresera superó en la semifinal al Morelia.

Citado con la Jaiba Brava en la Final de la Liga de Expansión MX, el Irapuato buscará salir con ventaja de su cancha para pelear por el campeonato en cancha rival.

¿Cómo llegó la Jaiba Brava a la Final de la Liga de Expansión MX vs Irapuato?

La Jaiba Brava demostró su jerarquía en la Liguilla de la Liga de Expansión MX, respaldando su gran fase regular con el pase a la Final en la que se enfrentará con Irapuato.

Tras superar al Tepatitlán en la semifinal de la Liga de Expansión MX, el equipo tamaulipeco llega a la instancia decisiva buscando coronar su excelente temporada con el título.