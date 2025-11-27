Los cuartos de final de la Liga MX son un enorme reto para los Tigres, que buscarán la remontada en casa ante Tijuana. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido que se jugará en el Estadio Universitario.

Tijuana sorprendió a Tigres en el partido de ida de los cuartos de final de Liga MX, pero no puede confiarse y debe salir a amarrar el pase a las semifinales eliminando a Tigres.

Tigres vs Tijuana: Fecha para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX

Tigres vs Tijuana cierran la actividad sabatina de los cuartos de final de la Liga MX, el 29 de noviembre en el Estadio Univeritario.

Partido: Tigres vs Tijuana

Fase: Cuartos de final de la Liga MX

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV, FOX, Tubi y Canal 7

Tigres vs Tijuana: Horario para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido Tigres vs Tijuana en la vuelta de los cuartos de fina de la Liga MX, inicia a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Tigres vs Tijuana: Canal para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX

Las plataformas Caliente TV, FOX, Tubi y Canal 7 transmitirán el partido de cuartos de final de la Liga MX, Tigres vs Tijuana.

¿Cómo quedaron Tijuana vs Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liga MX?

Tijuana cazó a los Tigres en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, con marcador contundente de 3-0 en el Estadio Caliente.

En el cierre de la fase de ida de los cuartos de final de la Liga MX, Tijuana fue muy superior a los Tigres, que tendrán que hacer una hazaña en la vuelta para avanzar a las semifinales.

¿Qué necesitan Tigres y Tijuana para avanzar a las semifinales de la Liga MX?

Tigres necesita empatar al menos el marcador global de los cuartos de final de la Liga MX, para avanzar a las semifinales eliminando a Tijuana.

El empate global le daría el pase a semifinales de la Liga MX a Tigres, gracias a su mejor posición en el torneo regular.

Estos son algunos de los marcadores que le darían el pase a Tigres:

Tigres 3-0 Tijuana

Tigres 4-1 Tijuana

Tigres 5-2 Tijuana

A Tijuana necesita mantener la ventaja en el marcador global sobre Tigres, para avanzar a las semifinales. Perder por diferencia de dos goles le bastaría para colarse a la siguiente ronda.