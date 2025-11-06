Este jueves 6 de noviembre, la FIFA dio a conocer los nominados al The Best, y a los mejores porteros del mundo. Kevin Mier se encuentra en la terna, a lado de grandes nombres.

Así es, aunque sea increíble, Kevin Mier es considerado como uno de los mejores porteros del mundo por la FIFA. Incluso, si quiere que el arquero del Cruz Azul gane el premio, puede votar.

Aunque antes, se debe decir que esta no fue la única sorpresa que nos dejó la máxima institución del futbol. Pues Javier Aguirre también se encuentra en estas listas tan prestigiosas.

El entrenador de la Selección Mexicana pelea el galardón por el mejor entrenador. Aunque tiene pelear contra Arne Slot, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Maresca y Martínez.

De las críticas al reconocimiento: Kevin Mier es nominado a mejor portero del mundo

Como vimos, Kevin Mier es nominado a mejor portero del mundo por la FIFA en sus premios The Best. Mejor dicho, para entrar al mejor 11 del mundo.

Además de los premios a mejor portero del mundo, la FIFA lanzó una votación para que los aficionados elijan a los mejores en su posición. Ahí está Kevin Mier que puede ser el arquero de ese 11.

Aunque, a lado están guardametas como: Becker, Bounou, Courtois, Dibu Martínez, Mendy, Neuer, Oblak. Raya, Unai Simón, Sommer y 12 más.

De las críticas al reconocimiento: Kevin Mier es nominado a mejor portero del mundo (Captura de pantalla)

¿Por qué Kevin Mier es el mejor portero de la Liga MX?

Siempre existirá la polémica, pero Kevin Mier es uno de los mejores porteros de la Liga MX. Es cierto que ha tenido errores en momento puntuales, entonces, ¿por qué es tan valorado?

Kevin Mier es un arquero que se sale del libreto, es decir, al ser una posición tan complicada porque un error cuesta muy caro, al del Cruz Azul no le da miedo arriesgar, al igual que a sus entrenadores.

Que el colombiano sea tan bueno con los pies, permite que se generen muchas ventajas en varias zonas del campo. Estas, aunque no parezca, te acercan al gol.