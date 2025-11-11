La entrada del Coco Carrasquilla que provocó una fractura de tibia en Kevin Mier sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues ahora ha salido a la luz un video en el que se ve que el arquero de Cruz Azul es el que pega al mediocampista de Pumas.

El Cruz Azul vs Pumas de la última jornada del Apertura 2025 ha desatado la polémica en el futbol mexicano por la entrada de Coco Carrasquilla sobre Kevin Mier que terminó en una lesión de gravedad para el portero.

Aunque los aficionados de La Máquina reclamaban una tarjeta roja para Adalberto Carrasquilla, ahora hay una toma que muestra que fue el jugador de Los Universitarios quien recibió un impacto por parte del cancerbero.

Revelan toma que muestra que Kevin Mier fue quien le pegó al Coco Carrasquilla

A través de sus redes sociales, Mediotiempo compartió una secuencia que muestra la polémica jugada en la que Coco Carrasquilla lesionó a Kevin Mier en el primer tiempo del Cruz Azul vs Pumas.

Sin embargo, esta toma muestra que fue Kevin Mier quien le pegó a Coco Carrasquilla, por lo que se ha desatado un debate entre ambas aficiones e incluso entre exárbitros que hoy en día comparten su opinión en redes sociales.

Video INÉDITO revela que fue Kevin Mier quien impactó a Carrasquilla y descarta plancha del panameño pic.twitter.com/omKZKSTqky — MedioTiempo (@mediotiempo) November 10, 2025

Sin embargo, exárbitros como Fernando Guerrero, Paco Chacón y Roberto García Orozco coinciden en que el futbolista de Pumas debió de haber sido expulsado y ahora existen argumentos para inhabilitarlo.

Andrés Gudiño tomará el lugar de Kevin Mier en el once inicial de Cruz Azul

Luego de que se confirmó que Kevin Mier sufrió una fractura de tibia tras la entrada de Coco Carrasquilla, ha trascendido que será Andrés Gudiño quien tome su lugar en el once inicial de Cruz Azul.

A pesar de que Emmanuel Ochoa, portero de la Selección Mexicana Sub-23, está en las filas de Cruz Azul, será Andrés Gudiño quien dé un paso al frente y defienda la portería del equipo en la Liguilla y en la Copa Intercontinental.

El club cementero aún no ha dado a conocer el tiempo que estará de baja su guardameta colombiano, pero se dice que se perderá al menos lo que queda de este torneo y posiblemente el inicio del siguiente.