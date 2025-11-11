Kevin Mier, portero de Cruz Azul se perderá la Fecha FIFA con la Selección de Colombia debido a la lesión que sufrió en el partido contra Pumas, sin embargo, en su país natal están celebrando que el jugador no estará disponible.

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX terminó su fase regular y no de gran manera para Cruz Azul, pues perdió a Kevin Mier para toda la Liguilla debido a un golpe que recibió por parte de Coco Carrasquilla en el juego donde La Máquina salió derrotada.

Como era de esperarse, la baja no solo fue sensible para los cruzazulinos en la Liga MX sino también en Colombia, país natal del futbolista de 25 años de edad, donde incluso festejaron que el portero se lesionara.

¿Por qué en Colombia están “celebrando” la lesión de Kevin Mier? El motivo es insólito

En redes sociales, circularon mensajes de usuarios colombianos en relación a la lesión de Kevin Mier y aunque muchos le desearon una pronta recuperación al guardameta, otros celebraron la situación actual del portero de Cruz Azul.

Fue en una publicación que hizo el medio “Gol Caracol” en el que se informó de la lesión de Kevin Mier y donde se pueden leer varios mensajes negativos contra el portero de La Máquina.

“Hay que verle el lado bueno, se pierde el Mundial y nos libramos de ese paquetazo, no todo es malo”; “El que diga que es una gran pérdida para la selección, claramente no sabe de futbol”; “Lo bueno es que no va al Mundial”; “Ojalá se recupere después que pase el Mundial ese man es una ventana en el arco”, fueron algunos de los comentarios que recibió el guardameta colombiano.

¿Cuánto tiempo estará fuera Kevin Mier?

Kevin Mier tuvo una fractura de tibia tras el golpe que recibió por parte de Coco Carrasquilla en el partido Cruz Azul vs Pumas.

Kevin Mier se perderá la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX y la Copa Intercontinental, por lo que su recuperación dependerá de la evolución del jugador colombiano.