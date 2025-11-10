Kevin Mier sufrirá la baja de Kevin Mier para la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX y también, para la Copa Intercontinental que se llevará a cabo en diciembre, por lo que, a razón de eso, la directiva celeste buscará la inhabilitación de Coco Carrasquilla, jugador que cometió la entrada que terminó con la lesión del portero colombiano.

Es importante mencionar que Cruz Azul en busca de la inhabilitación de Coco Carrasquilla no sería la primera vez que un equipo de la Liga MX busca la suspensión de un jugador en el escritorio toda vez que hace ocho años, Rubens Sambueza lesionó a Isaac Brizuela en un dueño entre Chivas y Toluca que le costó al mediocampista argentino ocho partidos de castigo.

En aquel entonces, se jugaba el torneo Clausura 2017 y Guadalajara recibía a los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Akron. A la altura del medio campo, Sambueza cometió una entrada contra Brizuela que terminó en una fractura múltiple, por lo que Chivas pidió la inhabilitación de Rubens, a lo que la Comisión Disciplinaria respondió con una sanción de ocho partidos para el elemento de Toluca.

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX sobre inhabilitar a un jugador?

En lo que respecta puntualmente a inhabilitar a un jugador por lesionar a un rival de forma grave, la Liga MX establece con claridad en su reglamento que, si se detecta una “mala leche” en la entrada sobre un oponente, el infractor puede ser castigado por un periodo prolongado e incluso, de por vida.

“En casos extremos, cuando se demuestra una ‘mala leche’ evidente o una conducta que atenta contra la integridad del rival y los valores del deporte, el jugador puede ser inhabilitado de participar en cualquier actividad relacionada con la FMF por un periodo prolongado o de por vida”, se establece en la Liga MX sobre la razón para inhabilitar a un jugador que pueda llegar a lesionar a otro.

De tal forma, una vez que Cruz Azul meta su solicitud de inhabilitación de manera formal, será la Comisión Disciplinaria la que evalúe lo sucedido y tome una decisión definitiva con respecto a Coco Carrasquilla.

Chivas anunció que solicitará la inhabilitación de Rubens Sambueza durante el mismo lapso que Isaac Brizuela esté fuera de la actividad. pic.twitter.com/6scdH0rIcT — CHIVAS el mejor (@CHIVASELMEJOR11) March 7, 2017

¿Cuánto tiempo estará fuera Kevin Mier?

Una de las solicitudes que Cruz Azul podría realizar es que Carrasquilla sea inhabilitado por el mismo tiempo que Kevin Mier esté fuera por lesión; sin embargo, hasta este momento, se desconoce el parámetro de recuperación del portero celeste, lo que volvería también incierto el tiempo de la posible suspensión para el mediocampista de Pumas.

Será este lunes 10 de noviembre cuando se presente la petición de Cruz Azul en busca de que se inhabilite a Carrasquilla por la entrada de Kevin Mier y con base en ello, el Club universidad sabrá si podrá tener o no al panameño para su serie de Play In, la cual será contra Pachuca o Tijuana según el resultado del duelo de los Tuzos.

Mientras tanto, lo único cierto por ahora es que Kevin Mier no jugará la Liguilla ni la Copa Intercontinental con Cruz Azul y el peso del arco celeste recaerá en Andrés Gudiño.