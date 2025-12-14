El nombre de Cristiano Ronaldo se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que debutará en Hollywood con la nueva entrega de la saga Rápidos y Furiosos.

Pero ¿será que deja el futbol? A continuación te contamos todo sobre el debut en la gran pantalla de Cristiano Ronaldo y el papel que tendría en Rápidos y Furiosos 11.

Cristiano Ronaldo tendrá su debut en Hollywood con la saga Rápidos y Furiosos

La versión de que Cristiano Ronaldo podría incursionar en la actuación surgió gracias al actor Vin Diesel, quien compartió una foto junto al futbolista.

Cristiano Ronaldo debutará en Hollywood con la saga Rápidos y Furiosos (@vindiesel / Instagram )

Más allá de la fotografía, lo que llamó la atención fue el mensaje del actor Vin Diesel en su cuenta de Instagram.

Y es que Vin Diesel -mejor conocido como Dominic Toretto- reveló que Cristiano Ronaldo debutará en Hollywood en la próxima entrega de la saga Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel compartió que Cristiano Ronaldo tendrá un papel especial en Rápidos y Furiosos 11.

“Todos preguntaban si estaría en la ‘mitología’ de Rápidos & Furiosos... Debo decir que es real. Escribimos un papel para él... para Cristiano Ronaldo” Vin Diesel

Aunque la publicación de Vin Diesel no asegura la participación de Cristiano Ronaldo en la nueva película de Rápidos y Furiosos, detalla que existe un papel para que aparezca si él así lo decide.

Se espera que en los próximos meses se dan más detalles sobre el papel que tendría Cristiano Ronaldo en la saga Rápidos y Furiosos, que llevaría como nombre Fast Forever.

Y es que se desconoce si será aliado, villano o solo hará una aparición como el mismo.

Cristiano Ronaldo (Peter Morrison / AP)

Esto se sabe sobre la nueva entrega de Rápidos y Furiosos en la que Cristiano Ronaldo haría su debut

Hasta el momento Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado sobre su debut en Hollywood con la saga Rápidos y Furiosos.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo ya había mostrado su interés en la industria cinematográfica al asociarse con el director británico Matthew Vaughn para lanzar UR-MARV, un estudio independiente que produjo dos películas de acción próximas a estrenarse.

Cristiano Ronaldo tiene su película y ha aparecido en otros productos audiovisuales como documentales, pero ahora podría incursionar como actor.

Cabe recordar que el estreno de Rápidos y Furiosos 11 coincide con el 25 aniversario de la primera película.

Esta entrega ha generado gran expectación luego de que será la conclusión de la saga, por lo que se espera el regreso con tecnología digital del personaje de Brian O’Conner, interpretado por el fallecido Paul Walker.

Vin Diesel ha invitado a estrellas y cantantes a participar en esta saga, tal es el caso de Don Omar, la rapera Iggy Azalea y Ludacris.