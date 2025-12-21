Cristiano Ronaldo acaba de recibir un duro golpe por parte de la FIFA, el máximo organismo rector del futbol, ya que sancionó al Al-Nassr con una medida que los podría afectar en la búsqueda de trofeos.

Hay que recordar que desde su llegada al futbol árabe en 2023, el astro portugués no ha podido levantar ningún trofeo oficial por lo que incluso en este mercado de pases estuvo cerca de salir del equipo.

Mucho se especuló sobre el futuro de Cristiano Ronaldo quien finalizaba contrato con el Al-Nassr en el verano pasado y aunque varios apuntaban a que regresaría a Europa, el delantero renovó contrato con un año con la ambición de ser campeón.

¿No que mucho dinero? Cristiano Ronaldo y Al-Nassr reciben brutal sanción por deudas

Una de las razones por las que Cristiano Ronaldo extendió su contrato con el Al-Nassr es porque el portugués le habría solicitado a la directiva que armara un plantel y cuerpo técnico competitivo para pelear por el título.

Esa petición abarcaría también el tema de fichajes pero ahora el Al-Nassr no podría cumplir con esta medida ya que fue sancionado por la FIFA, con una restricción que le prohíbe registrar nuevos jugadores en este mercado de invierno.

La sanción entró en vigor desde el pasado viernes 19 de diciembre y no tiene fecha definida para su conclusión y tampoco se especificó el motivo de la sanción que impacta directamente a los objetivos del equipo y del propio CR7.

Las deudas que tiene el Al-Nassr que pidieron ser el motivo de la sanción de la FIFA

La sanción que la FIFA impuso sobre el Al-Nassr tiene un efecto inmediato y no se especifica el número de ventanas en las que no podrán incorporar jugadores, aunque no se reveló las razones para tomar cierta determinación se especula que es por deudas.

Se cree que una posible deuda que viene arrastrando desde el traspaso del defensor Aymeric Laporte, quien llegó al Al-Nassr procedente del Manchester City en 2023 además de que en el pasado ya tuvo un precedente.

En julio de 2023, sólo meses después de la llegada de Cristiano Ronaldo, el club árabe recibió una prohibición similar por irregularidades financieras relacionadas con el fichaje de Ahmed Musa desde el Leicester City en 2018.