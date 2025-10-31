Donald Trump provoca tensión internacional al insistir en pruebas nucleares en Estados Unidos, interrumpidas desde hace más de 30 años.

Las declaraciones de Donald Trump han revivido un debate acerca del uso de armas nucleares, que ya dejaron un impacto devastador en cientos de miles de víctimas en todo el mundo.

Donald Trump insiste en pruebas nucleares en Estados Unidos

Donald Trump declaró en su red Truth Social que dio una orden a los líderes militares de Estados Unidos para reanudar las pruebas nucleares.

“Debido a los programas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones” Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE)

La declaración de Donald Trump generó gran tensión internacional, sin embargo el presidente de Estados Unidos volvió a refrendar sus declaraciones.

A bordo del Air Force One, Donald Trump afirmó que Estados Unidos realizará pruebas nucleares si otros países lo hacen.

“Sí, vamos a hacer algunas pruebas, y otros países también. Si ellos las hacen, nosotros también” Donald Trump

Aunque Donald Trump mantuvo la ambigüedad sobre a qué tipo de pruebas se refería, la tensión internacional ha aumentado.

Expertos señalan que podría tratarse simplemente de pruebas de vuelo como las realizadas por Rusia, en las que se transportan misiles nucleares o armas de tamaño similar, pero sin detonarlos.

O también podría referirse a un complejo y peligroso proceso de detonación subterránea.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (YURI GRIPAS / POOL / EFE)

Donald Trump asegura que Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país

Aunque las intenciones de Trump no están claras, el presidente de Estados Unidos señaló que poseen más armas nucleares que cualquier otro país.

Cree que Rusia se encuentra en segundo y China en un “distante tercer puesto”.

Un día antes de la declaración Donald Trump había denunciado a Moscú por probar un misil de propulsión nuclear.

La última prueba nuclear realizada por Estados Unidos se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1992 en el estado de Nevada.

Posterior a la reunión de Trump y Xi, el presidente estadounidense dijo que los sitios de las pruebas nucleares serían determinados más tarde.