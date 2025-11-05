Como parte de las acciones en contra de Venezuela, Donald Trump estaría contemplando la destitución de Nicolás Maduro, acorde con funcionarios cercanos al gobierno de Estados Unidos.

Esto podría confirmarse con las anteriores declaraciones de Donald Trump, ya que sólo el pasado lunes 3 de noviembre habría advertido que Nicolás Maduro tiene los días contados.

Aunado a la escalada de tensiones con Venezuela, ya que Estados Unidos ha hundido 16 embarcaciones en el Mar Caribe bajo el argumento de que eran parte del narcotráfico.

Donald Trump lanza advertencia contra Nicolás Maduro (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Donald Trump contemplaría destitución de Nicolás Maduro en estrategia contra Venezuela

De acuerdo con The New York Times, Donald Trump todavía no ha decidido las medidas en contra de Venezuela, entre las cuales podría estar el derrocar a Nicolás Maduro y destituirlo como presidente.

Dicha medida incluso sería una presión de parte de sus mismos asesores, quienes han solicitado directrices con base legal al Departamento de Justicia, el cual descartó brindar declaraciones.

Una de las teorías que se mencionan en el artículo sería la autorización de Donald Trump a la CIA para operar dentro de Venezuela, que deriven en el sabotaje activo e incluso la captura del presidente.

Sin embargo, los mismos funcionarios y asesores descartarían esta línea, ya que Nicolás Maduro habría sido destituido desde hace años de ser el caso, lo que presume que la CIA ha estado presente en Venezuela.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (EFE)

Donald Trump buscaría acción militar en contra de Venezuela con fin de destituir a Maduro

The New York Times señala que los asesores prefieren optar por una acción militar en contra de Venezuela para destituir a Nicolás Maduro , lo que ha dividido el debate en La Casa Blanca.

Donald Trump sigue sopesando las opciones para evitar arriesgar a las tropas de Estados Unidos, pero buscaría emprender acciones contra Venezuela, incluso militares.

Entre las mismas se incluiría un ataque en contra de Nicolás Maduro y las instalaciones de Venezuela sin requerir la autorización del Congreso de Estados Unidos ni una declaración de guerra.

El medio apunta que dichas justificaciones pretenden evitar un escrutinio al gobierno de Donald Trump.