En entrevista Donald Trump lanza dura advertencia contra Nicolás Maduro y asegura que “sus días están contados”.

Sin embargo, Donald Trump evitó confirmar acciones militares en contra de Venezuela, luego de que en un principio había negado la información.

La periodista Norah O’Donnell cuestionó de manera directa a Donald Trump sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“En concreto sobre Venezuela, ¿los días de Maduro como presidente están contados?” Norah O’Donnell

JUST IN - President Trump says Maduro's days as President are numbered pic.twitter.com/oCJ6qjm4lr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 3, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los días de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela están contados.

“Diría que sí. Creo que sí” Donald Trump

En conversación con el programa ’60 Minutes’ de CBS, Donald Trump dejó en claro que la tensión con Nicolás Maduro va en aumento y por eso le lanzó una fuerte advertencia.

Hay que recordar que el gobierno de Donald Trump clasificó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro como líder del grupo criminal de “El Cártel de los Soles”.

Trump y su administración han acusado al presidente venezolano de ser uno de los principales responsables del narcotráfico internacional y consideran a Venezuela un “narcoestado”.

Donald Trump evita confirmar o negar acciones militares contra Venezuela

Donald Trump evitó confirmar o negar acciones militares contra Venezuela, luego de que desmintió haber tomado la decisión de atacar instalaciones militares del país sudamericano.

“Yo no diría eso. Es decir, no digo que sea verdadero o falso… pero no se lo diría a una periodista, sobre si voy o no a realizar un ataque” Donald Trump

Durante su conversación, Donald Trump minimizó los temores por el posible enfrentamiento con Venezuela , al ser cuestionado sobre la concentración de buques de guerra.

“Lo dudo. No lo creo, pero nos han tratado muy mal, no solo con las drogas” Donald Trump

Donald Trump destacó que Venezuela ha enviado a Estados Unidos a todas las personas de sus cárceles.

“Han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos, gente de las cárceles. Han vaciado sus cárceles en nuestro país” Donald Trump

Sobre el importante despliegue militar en el Caribe, Donald Trump defendió sus acciones asegurando que los barcos se encuentran vinculados al tráfico de drogas, aunque esta información no se ha confirmado.

Actualmente, Estados Unidos mantiene un despliegue significativo en la región, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad de la zona y las verdaderas intenciones de Donald Trump.

“Y cada uno de esos barcos que ves hundidos, y estoy de acuerdo, es algo terrible, pero cada uno de esos barcos mata a 25.000 estadounidenses. Cada barco que ves hundido mata a 25.000 personas con las drogas y destruye familias en todo nuestro país” Donald Trump