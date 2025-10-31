A bordo del Air Force One, Donald Trump descartó estar considerando realizar ataques contra Venezuela.

Esto luego de reportes de algunos medios en donde se afirmó que la Administración de Donald Trump había decidido atacar instalaciones militares en Venezuela.

Donald Trump descarta haber tomado la decisión de atacar Venezuela

Al ser cuestionado sobre la información de que habría decidido realizar ataques contra instalaciones militares en Venezuela, Donald Trump lo negó de manera tajante.

"There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true?"@POTUS: "No, it's not true." pic.twitter.com/YwXua82X9H — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 31, 2025

Con un contundente “No, no son verdad”, Donald Trump descartó ataques en contra de Venezuela.

Donald Trump no quiso dar más detalles sobre estos reportes.

La Casa Blanca también negó las versiones y subrayó que solo el presidente puede hacer un anuncio de esa naturaleza.

Cabe recordar que, a mediados de octubre, Donald Trump hizo comentarios sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres contra Venezuela y afirmó que los tiene “en la mira” al hablar sobre el narcotráfico.

“No quiero decirlo exactamente, pero definitivamente tenemos en la mira la parte terrestre ahora mismo (…) Lo hemos detenido por mar, ahora lo detendremos por tierra” Donald Trump

Donald Trump (Jacquelyn Martin / AP)

¿Por qué surgió la versión de que Donald Trump atacaría Venezuela?

Miami Herald señaló que de acuerdo con una fuerte cercana, la administración de Donald Trump había decidido atacar instalaciones militares en Venezuela.

El medio destacó que los ataques desde el aire podrían ocurrir “en cuestión de días o, incluso, horas”.

Por su parte Wall Street Journal puntualizó que “el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra”.

Según los medios de comunicación, el ataque buscaría presionar a Nicolás Maduro para que abandone el poder.

También citan que el ataque tendría como objetivo desmantelar al Cartel de Los Soles y las redes de narcotráfico de Venezuela.

La información sobre un posible ataque a Venezuela generó gran controversia y es que supondría una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Esto luego del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas de drogas.