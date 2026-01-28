La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, negó que exista explotación inmobiliaria ni robo de agua en Santa Úrsula, Coyoacán, con motivo de los preparativos por el Mundial 2026.

“Estamos haciendo obras para que tengan más agua. Entonces, aquellos que dicen ‘nos está quitando agua’, es mentira” Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX

Por el contrario, Clara Brugada explicó que en realidad se están construyendo pozos y arreglando los existentes para mejorar el flujo de agua en la colonia Santa Úrsula.

Clara Brugada niega explotación inmobiliaria en CDMX por el Mundial 2026

Desde su conferencia de prensa, Clara Brugada detalló que se trabaja en un conjunto de acciones para evitar inundaciones, así como una inversión histórica para mejorar Santa Úrsula.

“Se van a iluminar, se van a dotar de servicios, se están recuperando espacios públicos”, dijo Clara Brugada a la par de que negó que exista una explotación inmobiliaria por el Mundial 2026.

Incluso, recordó que su gobierno, en conjunto con la Conagua, ha trabajado para que uno de los pozos dentro del Estadio Banorte sea para y en beneficio de los habitantes de Santa Úrsula.

Clara Brugada hizo énfasis en que las obras construidas rumbo al Mundial 2026 no están diseñadas únicamente para visitantes , sino para mejorar de manera permanente la calidad de vida de la población.

“Son obras que van a servir a la población de manera permanente y no van a brillar solo durante el Mundial”, sostuvo.