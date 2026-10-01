Alex Ferguson salió en defensa de Cristiano Ronaldo en medio de la controversia que rodea al delantero portugués durante la actual Fecha FIFA con la selección de Portugal.

“Cuando tienes a un deportista de esa estatura en tu equipo, tienes el deber de gestionarlo con sabiduría, tacto y dignidad”. Alex Ferguson, exentrenador del Manchester United.

El histórico exentrenador del Manchester United cuestionó la forma en que Jorge Jesus ha gestionado la situación del capitán luso y sostuvo que futbolistas de la taryectoria de Cristiano Ronaldo deben recibir un trato acorde a su legado.

Aunque reconoció que la edad obliga a administrar los minutos de juego, Alex Ferguson insistió en que la comunicación y el respeto son fundamentales cuando se toman decisiones sobre figuras de ese calibre.

Alex Ferguson cuestiona la manera de comunicar del DT Jorge Jesus

El exentrenador del Manchester United aclaró que no considera obligatorio que Cristiano Ronaldo sea titular en todos los encuentros. Incluso recordó que durante su carrera tuvo que tomar decisiones similares con futbolistas veteranos como Bryan Robson, Steve Bruce, Ryan Giggs y Paul Scholes.

La diferencia, según Alex Ferguson, está en la manera de comunicar y ejecutar esas decisiones.

“Hay un mundo de diferencia entre gestionar a un ícono envejeciente con autoridad silenciosa y disminuirlo públicamente”. Alex Ferguson, exentrenador del Manchester United.

Alex Ferguson sobre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo: “Sabiduría, tacto y dignidad”. (Cornelius Poppe / Cornelius Poppe/NTB Scanpix via )

Alex Ferguson recordó que conoce a Cristiano Ronaldo desde que lo fichó en 2003, cuando tenía 18 años, y destacó su dedicación, ética de trabajo y mentalidad competitiva. Sin embargo, también reconoció que los 41 años del portugués hacen necesario administrar cuidadosamente sus minutos.

Alex Ferguson pidió considerar el legado de Cristiano Ronaldo

Las palabras del histórico técnico llegan después de que Cristiano Ronaldo permaneciera en el banquillo durante el partido de Portugal ante Noruega, situación que generó cuestionamientos alrededor de la relación entre el futbolista y Jorge Jesus.

Alex Ferguson también recordó los principales logros de Cristiano Ronaldo con Portugal y consideró que su legado merece ser tomado en cuenta al momento de administrar su participación.