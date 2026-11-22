La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Querétaro vs Necaxa. Domingo 22 de noviembre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Querétaro vs Necaxa
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One
Querétaro vs Necaxa es uno de los dos partidos programado para este domingo 22 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.
Querétaro vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El domingo 22 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Querétaro vs Necaxa.
Querétaro vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Querétaro vs Necaxa inicia a las 19 horas en la cancha del Estadio Corregidora.
Querétaro vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Querétaro vs Necaxa podrá verse este domingo 22 de noviembre a través de la señal de Fox One.
- Partido: Querétaro vs Necaxa
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One