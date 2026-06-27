Cristiano Ronaldo apareció como goleador de Portugal en la anterior jornada, y este sábado 27 de junio busca sumar tantos a su cuenta para llevar a su selección al liderato del Grupo K en el Mundial 2026.

Portugal llega como líder del Grupo K con 6 puntos, pero no lo tiene asegurado, ya que su rival en turno, Colombia, tiene solo dos unidades menos.

Un empate les basta a Cristiano Ronaldo y Portugal para asegurar la cima del Grupo K e ir en busca de los octavos de final.

Cristiano Ronaldo y Portugal van por el liderato de su grupo ante Colombia (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

La pelea individual de Cristiano Ronaldo

Con otras estrellas como Lionel Messi y Erling Haaland sin mucha actividad en la Jornada 3, Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de acercarse al liderato de goleo del Mundial 2026.

Al momento, CR7 suma dos goles, mientras que Lionel Messi tiene cinco en la cima; le siguen cuatro jugadores con una anotación menos.

Tras marcar un histórico doblete frente a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo colocó a Portugal en la lucha directa por la cima del Grupo K, pero fiel a su estilo no está conforme.

¿Cómo va el Grupo K del Mundial 2026 que integran Portugal y Colombia?

Portugal suma 4 puntos de 6 posibles en el liderato del Grupo K del Mundial 2026, y el partido ante Colombia es clave para mantenerse ahí.

El cuadro dirigido por Roberto Martínez se enfrentará a de Colombia en un duelo crucial que decidirá quién avanza como primer lugar de grupo a la ronda de eliminación directa.

Congo busca amarrar uno de los mejores terceros lugares venciendo a Uzbekistán, en el otro partido del grupo.