El encuentro de dieciséisavos de final del Mundial 2026 en el que hoy Portugal se enfrentará a Croacia, podría ser el último juego de Cristiano Ronaldo con la casaca de su selección.

“(Cristiano Ronaldo) puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional” Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo

Kátia Aveiro, hermana de la estrella portuguesa, declaró que “el Bicho” se retirará de su selección una vez que concluya su participación en el Mundial 2026.

De acuerdo con la hermana de Cristiano Ronaldo, fue una “fuente confiable” la que le dijo que la estrella mundial ya tomó la decisión de anunciar que no vestirá más la playera de Portugal.

Cristiano Ronaldo podría tener su “último baile” con Portugal

El 20 de agosto de 2003, con apenas 18 años de edad, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro debutó con la selección mayor de Portugal en un partido amistoso contra Kazajistán.

Desde ese día, “el Bicho” ha vestido la playera de la escuadra lusitana durante 231 encuentros, cifra que podría subir hoy 2 de Juli de 2026, cuando Portugal se enfrente a Croacia en el Mundial 2026.

Sin embargo, también podría ser el último baile de Cristiano Ronaldo con Portugal, pues su hermana, Katias Aveiro, reveló que se retirará de la selección al terminar su participación en el certamen.

“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial” Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo

Así lo declaró en entrevista para la cadena portuguesa, Sport TV, en la que refirió que una “fuente confiable” le reveló que su hermano decidió que el Mundial 2026 sea su “último baile” con la selección.

Pese a los dichos de Kátia Aveiro, el equipo de prensa de Cristino Ronaldo no ha emitido ningún pronunciamiento oficial relacionado con la presunta decisión de retirarse de la selección.

Cristiano Ronaldo (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

Portugal vs Croacia, el partido en el que Cristiano Ronaldo podría decir adiós a su selección

En punto de las 17:00 horas de hoy 2 de julio, las selecciones de Portugal y Croacia disputarán el partido de dieciséisavos de final del Mundial 2026 en busca de su pase a la siguiente fase.

El encuentro que se jugará en el estadio BMO Field de Toronto, podría ser el último de Cristiano Ronaldo con su selección, pues de resultar eliminados se retiraría de la escuadra nacional.

Cabe destacar que minutos antes del silbatazo inicial, se dio a conocer la alineación de Portugal en la que Cristiano Ronaldo aparece como titular y portando el brazalete de capitán.