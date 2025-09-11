Isaac del Toro ha explotado como uno de los ciclistas más importantes del momento, sumando triunfos y premios en las carreras en las que participa; te decimos cuánto gana el mexicano por competencia.

El ciclista mexicano Isaac del Toro sumó las victorias en el Giro della Toscana y la Coppa Sabatini, realizadas el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre.

¿Cuánto dinero gana Isaac del Toro por competencia?

Isaac del Toro se ha ganado el reconocimiento del mundo del ciclismo en el 2025, sobre todo, destacando por la pelea que dio en el Giro de Italia quedando como subcampeón de la competencia.

Más allá de esa gran actuación, Isaac del Todo no ha dejado de competir y ganar carreras, y te compartiremos algunos de los premios que ha recibido al cruzar en primer lugar la línea de meta.

Isaac del Toro ganó, por ejemplo, el Tour de Austria 2025, sumando más de 18 mil euros en premios, distribuidos de la siguiente forma:

Primer lugar general: 7 mil 650 euros

Tres etapas ganadas: 8 mil 250 euros por cada una

Reconocimiento como mejor joven y líder de puntos: 1000 euros cada uno

Premios por quinta y décimo novena posición: 368 euros

¿Cuánto ganó Isaac del Toro por sus triunfos en el Giro della Toscana y la Coppa Sabatini?

Isaac del Toro aceleró fuerte en la segunda semana del mes de septiembre para sumar dos victorias importantes a su palmarés, y con ello más dinero en premios.

En el Giro della Toscana 2025, Isaac del Toro ganó 5 mil 785 euros (más de 125 mil pesos); mientras que agregó 7 mil 515 euros al ganar la Coppa Sabatini 2025, más de 163 mil euros.

Más de 13 mil euros (282 mil pesos) ha ganado en una semana Isaac del Toro, quien buscará otra victoria el domingo 14 de septiembre en el evento Trofeo Matteotti.

El premio más grande que ha ganado Isaac del Toro como ciclista

El premio más grande que ha ganado Isaac del Toro como ciclista no fue gracias a conseguir la victoria en una competencia.

Isaac del Toro terminó como subcampeón en el Giro de Italia 2025, evento por el que recibió 58 mil 412 euros (más de un millón de pesos mexicanos).