Isaac del Toro volvió a la bicicleta para buscar la victoria en la Copa Agostoni 2025; te contamos cómo quedó el ciclista mexicano en la competencia celebrada en Italia.

Después de ganar el Giro dell’Emilia, Isaac del Toro no tomó descansó en busca de otra victoria en la brillante temporada que ha tenido en el 2025.

Isaac del Toro hoy: ¿Cómo quedó el ciclista mexicano en la Coppa Agostoni 2025?

Isaac del Toro no tuvo la mejor actuación en la temporada en el Copa Agostoni 2025, reservando tal vez un poco de energía para evitar un desgaste, así que quedó muy lejos del primer lugar en la Coppa Agostoni 2025.

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en la posición 36 de la Copa Agostoni 2025, a más de dos minutos de distancia del ciclista ganador.

¿Quién ganó la Coppa Agostoni 2025 que corrió Isaac del Toro?

Adam Yates, compañero de Isaac del Toro en el UAE Team Emirates, ganó el domingo 5 de octubre la edición 78 de la Coppa Agostoni.

El británico Adam Yates cruzó la meta de Lissone en solitario, después de que una pinchadura a 17 kilómetros del final le quitara de encima a Carlos Canal, quien tuvo que conformarse con una la segunda posición.

Durante la primera mitad de la Coppa Agostoni reinó la calma, hasta que en los tramos montañosos el UAE tomó el control y comenzaron los ataques.

El movimiento decisivo se produjo cuando Adam Yates y Carlos Canal se lanzaron en fuga, abriendo hueco sobre un grupo perseguidor donde se encontraban Isaac del Toro.

¿Qué vendrá después de la Coppa Agostoni 2025 para Isaac del Toro?

Isaac del Toro tenía planeado seguirá en actividad el lunes 6 de octubre, cuando tomara la salida en la histórica Coppa Bernocchi, a la que esperaba llegar tras ganar la Coppa Agostoni 2025, pero su equipo cambió la estrategia.

Así que Isaac del Toro descansará un día y volverá a correr en los Tres Valles Varesinos, una de las clásicas más prestigiosas de Lombardía, el martes 7 de octubre.