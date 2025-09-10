Cruz Azul representará a la Concacaf en la Copa Intercontinental 2025, torneo para el que ya conoce la fecha y rival que enfrentará en el Derbi de las Américas; te decimos todo lo que sabemos sobre ese partido.

Como ganador de la Concachampions, el Cruz Azul será el representante de la Concacaf en la Copa Intercontinental 2025, con la ilusión de llegar lejos en el torneo.

Copa Intercontinental 2025: Fecha del partido de Cruz Azul en el Derbi de las Américas

La FIFA confirmó las fechas de los dos primeros partidos de la Copa Intercontinental 2025, competición en la que jugarán los clubes ganadores de las seis confederaciones, entre ellos el Cruz Azul.

El Derbi de las Américas se jugará el miércoles 10 de diciembre de 2025, entre el equipo Cruz Azul y el ganador de la Copa Libertadores 2025, que se conocerá el próximo 29 de noviembre.

Copa Intercontinental 2025: Rival de Cruz Azul en el Derbi de las Américas

La Copa Libertadores 2025 aún busca a su campeón, y de cara a los cuartos de final del torneo estos son los equipos que sobreviven; uno de ellos será rival de Cruz Azul en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025.

Velez Sarsfield, Racing, River Plate, Estudiantes, Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, y y LDU de Quito pueden ganar la Copa Libertadores 2025, para ser el rival de Cruz Azul en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental.

Partido: Cruz Azul vs rival por confirmar

Fase: Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025

Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Horario: Por definir

Sede: Por definir

Transmisión: Por definir

Formato de la Copa Intercontinental 2025

En el 2025, la Copa Intercontinental 2025 repite el formato que se estrenó en el 2024, en el que los equipos que participan en la fase inicial compiten por alzar la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA, en su territorio.

De igual forma, los equipos de la AFC y de la CAF se turnan como equipo local de la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA.

Así, los clubes tienen la oportunidad de albergar partidos oficiales de una competición mundial.

Calendario de la Copa Intercontinental 2025

Primer partido

Pyramids FC vs Auckland City FC | Domingo 14 de septiembre de 2025

Segundo partido

Ganador primer partido vs Al Ahli FC | Martes 23 de septiembre de 2025

Tercer partido

Derbi de las Américas de la FIFA: Cruz Azul vs ganador Copa Libertadores | Miércoles 10 de diciembre de 2025

Cuarto partido

Copa Challenger: Ganador segundo partido vs ganador tercer partido l Sábado 13 de diciembre de 2025

Quinto partido (Gran final)