Cruz Azul vs Flamengo se miden en el Derbi de las Américas rumbo a la Final de la Copa Intercontinental 2025. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se jugará en Qatar el miércoles 10 de diciembre.

Cruz Azul vs Flamengo: Pronóstico del Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025

El pronóstico del Derbi de las Américas, Cruz Azul vs Flamengo, es victoria de 3-1 a favor del equipo brasileño, que acaba de salir campeón en su torneo local.

Cruz Azul vs Flamengo: Posibles alineaciones del Derbi de las Américas

Golpeado por la eliminación en Liga MX, Cruz Azul enfrentará con esta posible alineación a Flamengo en el Derbi de las Américas.

Portero

Andrés Gudiño

Defensas

Jorge Sánchez

Gonzalo Piovi

Erik Lira

Willer Ditta

Carlos Rotondi

Mediocampistas

Charly Rodríguez

Jeremy Márquez

Ignacio Rivero

José Paradela

Delantero

Gabriel Fernández

Flamengo va por el pase la Copa Challenger, con esta posible alineación ante Cruz Azul.

Portero

Agustín Rossi

Defensas

Alex Sandro

Leo Pereira

Danilo

Guillermo Varela

Mediocampistas

Jorginho

Erick Pulgar

Samuel Lino

Delanteros

Giorgian de Arrascaeta

Jorge Carrascal

Bruno Henrique

Cruz Azul vs Flamengo: Fecha, horario y canal para ver el Derbi de las Américas

Cruz Azul vs Flamengo se enfrentan el miércoles 10 de diciembre de 2025 en el Derbi de las Américas en Qatar.

A las 11 horas, tiempo del centro de México está programado el inicio del Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul vs Flamengo.

La plataforma FIFA + es hasta el momento la única opción para ver el Derbi de las Américas, Cruz Azul vs Flamengo, el miércoles 10 de diciembre a las 11 horas.

Partido: Cruz Azul vs Flamengo

Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Áhmad bin Ali

Transmisión: FIFA +

¿Cómo llegaron Cruz Azul y Flamengo al Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025?

Cruz Azul ganó la Concachampions y ese triunfo le dio el pase al Derbi de las Américas en el que enfrentará a Flamengo.

Flamengo ganó la Copa Libertadores 2025 en la Final a Palmeiras y con eso logró el boleto al Derbi de las Américas para medirse con Cruz Azul.

El ganador del Derbi de las Américas, Cruz Azul o Flamengo, enfrentará al Pyramids FC en la Copa Challenger, el sábado 13 de diciembre.

El equipo que triunfe se enfrentará al PSG en la Final de la Copa Intercontinental, el miércoles 17 de diciembre.