Diablos Rojos y Charros de Jalisco se verán las caras en la Serie del Rey 2025, siendo la primera vez que ambas novenas se enfrenten en la serie por el título de la LMB.

Los Diablos buscarán defender la corona que ganaron el año pasado después de 10 años de sequía, para así convertirse en bicampeones del circuito veraniego en México.

A lo largo de la historia de la LMB solo nueve equipos han logrado la hazaña de ser bicampeones, aquí te traemos el recuento de los que ya lo lograron.

Serie del Rey 2025: Todos los equipos que han sido bicampeones en la LMB

Diablos Rojos buscará el bicampeonato de la LMB al clasificarse por segundo año consecutivo a la Serie del Rey donde se medirá a los Charros de Jalisco, vigentes campeones de la LMP.

En la Serie del Rey 2025, los Diablos Rojos buscarán convertirse en el décimo tercer equipo bicampeón de la LMB para ello deberán derrotar a Charros en cuatro juegos.

Todos los equipos bicampeones en la LMB:

Agrario de México 1936 y 1937

El Águila de Veracruz 1937 y 1938

Azules de Veracruz 1940 y 1941

Alijadores de Tampico 1945 y 1946

Tecolotes de Nuevo Laredo 1953 y 1954

Tigres Capitalinos 1965 y 1966

Diablos Rojos del México 1973 y 1974

Diablos Rojos del México 1987 y 1988

Sultanes de Monterrey 1995 y 1996

Tigres Capitalinos 2000 y 2001

Diablos Rojos del México 2002 y 2003

Saraperos de Saltillo 2009 y 2010

Actualmente, los Escarlatas ya ostentan tres bicampeonatos en su historia, pero han pasado 22 años desde la última vez que lograron esta hazaña y 15 años de que no se consagra bicampeón un equipo en la LMB, por ello en este 2025 quieren lograrlo.

Fechas y horarios para la Serie del Rey 2025 entre Diablos Rojos y Charros de Jalisco

Por primera vez en la historia de la LMB, Diablos Rojos y Charros de Jalisco se verán las caras en una Serie del Rey y la mesa está puesta para que esta misma semana inicie la lucha por el título.

Los primeros dos juegos de la Serie se disputarán en la Ciudad de México en el Alfredo Harp Helú y los siguientes encuentros se moverán a Guadalajara en el Charropark, al menos hasta el Juego 4.

Fechas y horas de la Serie del Rey 2025:

Juego 1 | Miércoles 10 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 2 |Jueves 11 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3 | Sábado 13 de septiembre | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4 | Domingo 14 de septiembre | Estadio Panamericano | 17:00 horas

Juego 5* | Lunes 15 de septiembre | Estadio Panamericano | 19:30 horas

Juego 6* | Miércoles 17 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas