Estados Unidos anunció el 18 de mayo de 2026 que reforzará las medidas preventivas ante el nuevo brote de ébola que ha encendido las alertas sanitarias a nivel internacional.

La estrategia contempla controles sanitarios en aeropuertos para pasajeros provenientes de zonas afectadas, así como la suspensión temporal de visados, informó la agencia AFP.

La medida fue anunciada luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia sanitaria internacional.

¿Cómo avanza el nuevo brote de ébola?

Tras la declaratoria de emergencia emitida por la OMS, autoridades sanitarias reportaron un aumento en el número de muertes y casos sospechosos relacionados con el virus.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud congolés publicadas el domingo, hasta ahora se contabilizan 91 muertes vinculadas al brote.

Además, se han registrado al menos 350 casos sospechosos.

La mayoría de las personas afectadas tienen entre 20 y 39 años de edad y más del 60% son mujeres.

En la provincia oriental de Ituri, donde inició el brote del ébola, se reportaron alrededor de 246 casos sospechosos y al menos 80 fallecimientos relacionados con el virus hasta el pasado 17 de mayo de 2026.

Otras regiones africanas también han comenzado a registrar contagios. En Uganda, autoridades confirmaron dos casos de ébola y una muerte relacionada con el virus hasta el 17 de mayo.

Hasta el momento, no existe una vacuna ni un tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa.

Estas serán las otras medidas de Estados Unidos ante el brote de ébola

Las nuevas acciones sanitarias fueron anunciadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Además de los controles de detección en aeropuertos, Estados Unidos aplicará restricciones de ingreso a personas no estadounidenses que hayan viajado a Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

Las autoridades estadounidenses también prevén mantener el despliegue de personal de los CDC en las regiones afectadas para apoyar las labores de contención del brote, rastreo de contactos y realización de pruebas de laboratorio.