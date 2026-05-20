Autoridades sanitarias del estado de Jalisco descartaron la puesta en marcha de restricciones sanitarias a la selección y afición de Congo para el Mundial 2026 por el brote de Ébola en África.

Esto luego de que Estados Unidos anunciara que prohibirá la entrada a todos los aficionados del Congo para evitar riesgos sanitarios tras el nuevo brote de Ébola en África.

Jalisco rechaza medidas por Ébola ante visita de selección de Congo y sus aficionados en el Mundial 2026

El doctor Héctor Raúl Pérez, titular de la Secretaría de Salud en Jalisco, calificó de exageradas las restricciones sanitarias anunciadas por Estados Unidos por Ébola, las cuales no dejarán que ningún aficionado del Congo visite el país por el Mundial 2026.

Según el gobierno de aquel país, solo los jugadores y staff podrán hacerlo, pero deberán pasar una especie de cuarentena antes de arribar al estado de Texas para evitar cualquier riesgo o síntomas relacionados a este virus.

Ante ello, Héctor Raúl Pérez señaló que los síntomas de la enfermedad solo aparecen en un avanzado estado de contagio, por lo que no tiene sentido prohibir el ingreso de aficionados.

Epidemia de ébola no es ya una amenaza internacional (Carl de Souza / AFP)

Así, manifestó que tanto el estado de Jalisco, como el gobierno federal mexicano, no prevén la imposición de restricciones sanitarias a la afición o equipo del Congo por el brote de Ébola.

Únicamente se contempla una vigilancia por parte de personal de salud, sin emitir restricciones específicas contra personas provenientes del Congo.

De esta manera aficionados y selección del Congo podrán disfrutar de nuestro país, su comida, y sobre todo de la fiesta que significa el Mundial 2026 en el estado de Jalisco.