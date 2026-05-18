Para el lunes 18 de mayo, el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) actualizó a 116 las muertes sospechosas por brote de ébola.

Patrick Muyaya, ministro de Comunicación y Medios del Congo, informó que hay casos de la enfermedad en las localidades de Katwa, Kivu del Norte y Nyankunde, en Ituri, así como casos importados confirmados en Uganda.

Informes indican que el brote está causado por el virus de Bundibugyo, un Orthoebolavirusde nivel 4, el de mayor peligrosidad.

OMS declara emergencia internacional por brote de ébola; naciones responden al llamado

El sábado 16 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró estado de emergencia internacional por epidemia de ébola en la RDC.

Sin embargo, puntualizó que el brote todavía no cumple con los criterios para decretarse una emergencia pandémica como con el Covid-19.

Se analizaron cientos de muestras de sangre de pacientes del virus. Foto/AP

En su informe, la organización admitió que el brote podría ser mucho mayor de lo que se ha detectado hasta ahora.

Esto debido a que existen “incertidumbres significativas” en torno al número exacto de personas infectadas, así como de la propagación geográfica real.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció el reforzamiento de medidas preventivas en aeropuertos. La nación limitará ingresos desde el Congo, Uganda y Sudán del Sur

México confirmó que no existen casos de ébola en territorio mexicano; a la par, activó un aviso preventivo de viaje y vigilancia en aeropuertos.

De acuerdo con la OMS, no existe vacuna ni tratamiento aprobado para la cepa Bundibugyo del ébola causante del brote actual.