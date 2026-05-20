Renato Paiva vivirá su tercera etapa en la Liga MX como nuevo entrenador de Santos Laguna, equipo que busca salir del fondo tras un Clausura 2026 desastroso.

Con experiencia internacional en Portugal, Ecuador, Brasil y México, Renato Paiva llega como parte de la reestructura deportiva de los Guerreros.

Santos terminó último con apenas 12 puntos en 17 partidos, por lo que la directiva apuesta a su liderazgo para revertir la crisis y competir en el Apertura 2026 y la Leagues Cup.

(ClubSantos)

¿Quién es Renato Paiva?

Renato Paiva nació en Castelo Branco, Portugal, tiene 56 años de edad y una amplia trayectoria en el futbol, con experiencia en el balompié portugués, ecuatoriano, brasileño y mexicano.

Paiva ha dirigido en competencias internacionales como el Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Liga de Campeones de la Concacaf, entre otras.

La primera experiencia fuera de Portugal de Paiva fue con Independiente del Valle de Ecuador, equipo con el que conquistó el campeonato de Liga en 2021 y recibió el reconocimiento como Mejor Director Técnico del año.

En la Liga MX dirigió a León durante el Apertura 2022, y posteriormente a Toluca en los torneos Clausura y Apertura 2024.

En Brasil ha sido técnico del Bahía, Botafogo y Fortaleza, su equipo más reciente en el 2025.

Renato Paiva como director técnico del Toluca. (Miguel Ponton / Mexsport)

¿Cómo le fue a Santos Laguna en el Clausura 2026?

Santos Laguna fue el peor equipo de la Liga MX en el torneo de Clausura 2026, inercia que buscan frenar con la llegada de Renato Paiva como su nuevo entrenador.

Con 12 puntos en 17 partidos disputados, Santos Laguna terminó en el fondo de la tabla de posiciones en el torneo más reciente de la Liga MX.

Con Renato Paiva al frente, Santos Laguna jugará el Apertura 2026 de la Liga MX y la Leagues Cup.