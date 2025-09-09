Este martes 9 de septiembre, Portugal visitó a la escuadra de Hungría como parte de su segunda jornada en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, partido en el que Cristiano Ronaldo marcó otro gol.

En esta fecha FIFA, Portugal disputó sus dos juegos de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo aprovechó cada partido para marcar goles y acercarse a los mil.

Tras disputar sus dos encuentros de clasificatoria mundialista la escuadra lusitana se encuentra en el primer lugar del grupo F con 6 puntos de 6 que disputó, un inicio con el pie derecho en busca de su boleto a la justa veraniega.

Con la marca de la casa: Cristiano Ronaldo anota nuevo gol y se pone a sólo 57 de los mil

Portugal derrotó 3-2 a Hungría, en partido correspondiente a las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA y Cristiano Ronaldo anotó el segundo tanto de su Selección con el que se acerca a los mil.

Cristiano Ronaldo no deja de sorprender a sus 40 años de edad y este martes, al minuto 58 del partido, marcó de penal para encaminar la remontada de Portugal que comenzó perdiendo 1-0 ante Hungría.

🚨🇵🇹 CRISTIANO RONALDO GIVES PORTUGAL THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Hungary 1-2 Portugal.pic.twitter.com/ek0kyasnnW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2025

Con esta nueva anotación, el astro portugués llegó a su gol 943 en su carrera, por lo que ya solo le faltan 57 para alcanzar la cifra de 1000 que viene escuchando desde hace algunos meses.

El brutal récord que consiguió Cristiano Ronaldo con su gol en el Hungría vs Portugal

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo con letras de oro su nombre en los libros de historia del futbol y ahora con su gol en el Hungría vs Portugal, consiguió un nuevo récord en su carrera

Con este gol, el lusitano llegó a 39 goles en Eliminatorias rumbo a una Copa del Mundo, con lo que igualó la cifra de Carlos ‘Pescadito’ Ruiz, jugador de Guatemala, que los coloca como los máximos anotadores en Eliminatorias.

Ahora Cristiano sumó un récord que parece difícil de que Lionel Messi lo alcance ya que el argentino suma 36 goles a falta de una jornada de las Eliminatorias de Conmebol, partido para el cual Lionel Scaloni ya no necesitará de su 10 ya que ya consiguieron su clasificación.