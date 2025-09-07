México se prepara para recibir su tercer mundial y para ello está preparando una fiesta a lo grande que comenzará con la visita de Portugal al Estadio Azteca.

El Estadio Azteca, que actualmente permanece cerrado por trabajos de remodelación, será reinaugurado con el partidazo de México vs Portugal en 2026.

Cristiano Ronaldo sería la gran estrella que reinaugure el Coloso de Santa Úrsula, un recinto emblemático para los amantes del futbol, te contamos cuándo vendrá el astro portugués.

México vs Portugal: Ya habría fecha y hora para reapertura del Estadio Azteca con CR7

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, en SDPNoticias podemos confirmar que el partido México vs Portugal está cerrado y se espera que Cristiano Ronaldo encabece la reapertura del Estadio Azteca.

Por lo que incluso ya habría fecha y hora para el México vs Portugal, partido que se jugará en el Estadio Azteca y que será el evento previo a la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

De acuerdo con David Medrano la fecha para dicho partido sería el sábado 28 de marzo de 2026 a las 12pm, tiempo del Centro de México, cuando las dos escuadras se midan en un partido de preparación.

“28 de marzo, señor Martinoli confirmado, la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca” expresó Medrano en plena transmisión del México vs Japón de este sábado 6 de septiembre.

Será la primera vez que Cristiano Ronaldo juegue en México

México es uno de los países que más apoya a Cristiano Ronaldo, sin embargo, nunca han podido ver a su ídolo jugar en su país pero en 2026 todo pinta para que se les cumpla.

De esta manera Cristiano Ronaldo se uniría a grandes leyendas del futbol mundial como Pelé, Maradona, Sergio Ramos, Ronaldinho, Hugo Sánchez que ha jugado en el histórico Estadio Azteca.