Este sábado 6 de septiembre se llevó a cabo el partido Armenia vs Portugal en el que Cristiano Ronaldo se lució con un doblete en el inicio de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal buscaron su primera victoria de las Eliminatorias de la UEFA para dar un golpe de autoridad en el Grupo F y estar a un paso más cerca de clasificar al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo y Portugal llegaron a este partido luego de haberse consagrado campeones de la UEFA Nations League en el que vencieron a España en penales. En dicho torneo, empataron 2 juegos y se llevaron 7 victorias, además de que solo perdieron por una única ocasión.

Por su parte, Armenia quedó eliminada de la UEFA Nations League a manos de Georgia. Asimismo, venían de perder dos amistosos, uno ante Kosovo y otro ante Montenegro, por lo que este partido contra Portugal era vital para enderezar el camino, pero se enfrentaron a Cristiano Ronaldo.

Primeiro passo dado ✅ 🇵🇹 pic.twitter.com/A7vIIzb4L7 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 6, 2025

Armenia vs Portugal: Cristiano Ronaldo se luce con doblete en el inicio de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Armenia vs Portugal fue el escenario perfecto para que Cristiano Ronaldo aumentara su racha por llegar a los 1000 goles, pues el lusitano se lució con un doblete en el inicio de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

Primero llegó Joao Cancelo al minuto 32 para adelantar a Portugal. Posteriormente, Cristiano Ronaldo se lució con un gol al minuto 21 del partido, quien con una asistencia de Ruben Neves, metió un derechazo para mandar el balón al fondo de las redes.

Para la segunda mitad del partido, apareció nuevamente Cristiano Ronaldo al minuto 46 para afianzar su doblete con un disparo desde fuera del área contra el centro de la red que no pudo parar el guardameta armenio, Henri Avagyan.

RONALDO BROTHER YOU ARE 40 😭



pic.twitter.com/CzhnDDTcg6 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 6, 2025

¿Cuándo es el próximo juego de Portugal y Cristiano Ronaldo?

Luego de vencer a Armenia, Portugal y Cristiano Ronaldo se quedaron con el liderato del grupo F de las Eliminatorias de la UEFA.

Ahora, los lusitanos partirán hacia Budapest para enfrentarse a Hungría el próximo 9 de septiembre.