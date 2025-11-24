América y Rayados se enfrentarán en una de las series de cuartos de final de la Liguilla por el título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; te decimos precios y como comprar boletos para el partido de vuelta.

América y Rayados protagonizarán una de las series más parejas debido al poderío de ambas plantillas, además de que fueron cuarto y quinto lugar respectivamente en la clasificación general. Dicho esto, los boletos para el juego de vuelta de los cuartos de final tendrán una alta demanda, por lo que te compartimos los precios y como comprar.

América vs Rayados: Precios de los boletos para la Final de la Liga MX

La preventa de boletos para América vs Rayados ya empezó y a continuación te decimos los precios de las entradas disponibles.

El boleto más accesible para estar en el partido América vs Rayados tiene un precio de preventa de 450 pesos en localidad de cabecera, mientras que 1450 pesos será el costo de la entrada más cara, en zona especial club.

América vs Rayados: ¿Dónde comprar boletos para los cuartos de final de la Liga MX?

América abrió la preventa general de boletos para el partido contra Rayados el lunes martes 24 de noviembre, para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Los boletos para el América vs Rayados se podrán adquirir vía internet en la plataforma encargada de distribuir las entradas en los partidos como local de las Águilas.

A partir del martes 25 de noviembre inicia la venta general de boletos, para el América vs Rayados.

América vs Rayados: Día para ver los cuartos de final de la Liga MX

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, América vs Rayados se jugará en el Estadio BBVA, el miércoles 26 de noviembre.

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, América vs Rayados se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, el sábado 29 de noviembre.

¡Comenzó la preventa de los Cuartos de Final! 🦅



CFV ⚔️ América vs. Monterrey

💳 Preventa Azulcrema: ¡DISPONIBLE!

🎟️ Preventa compradores AP25: ¡DISPONIBLE!

🛜 Venta en línea: https://t.co/7TYdAoF2m1



Aprovecha la preventa con la membresía Azulcrema: https://t.co/y0VJOlEQw1 pic.twitter.com/aBjhFmsOI8 — Club América (@ClubAmerica) November 24, 2025

América vs Rayados: Hora y canal para ver los cuartos de final en Liguilla de Liga MX

El Rayados vs América por la ida de los cuartos de final arrancará a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido a través de TUDN.

El América vs Rayados por la vuelta de los cuartos de final arrancará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido a través de TUDN.