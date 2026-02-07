Cinco atletas mexicanos competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026 y a continuación te decimos cómo se clasificaron al evento.

Donovan Carrillo | patinaje artístico | clasificó en Beijing 2025

Sarah Schleper | esquí alpino | clasificó a través del sistema de cuotas

Lasse Gaxiola | esquí alpino | clasificó por acumulación de puntos

Regina Martínez | esquí de fondo | clasificó en el Mundial de Noruega

Allan Corona | esquí de fondo | clasificó en el Campeonato Mundial de Noruega

Donovan Carrillo clasificó a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico

El mexicano Donovan Carrillo logró la medalla de bronce en el clasificatorio olímpico Beijing 2025, con un total de 222.36 puntos, además de su boleto a Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.

Los patinadores artísticos tuvieron dos oportunidades para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Opciones para clasificar a Milán-Cortina 2026:

Mundial de Patinaje Artístico 2025 | Boston | 24 al 30 de marzo de 2025

Clasificatorio olímpico | Beijing 2025 | 17 al 21 de septiembre de 2025

FILE - Donovan Carrillo of Mexico competes during the men's short program at the Skate America figure skating event in Allen, Texas, Oct. 19, 2024. (AP Photo/Tony Gutierrez, File) (Tony Gutierrez / AP)

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola clasificaron esquí alpino a los Juegos Olímpicos de Invierno

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola no solo son madre e hijo, también comparten el logro de haber clasificado a la prueba de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.

Sarah Schleper clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026 a través del sistema de cuotas de la Federación Internacional de Esquí.

Lasse Gaxiola obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a un proceso de acumulación de puntos en eventos avalados por la FIS.

La clasificación de esquí alpino a Milano Cortina 2026 se basó en la lista inicial de la Copa del Mundo de la FIS y en la Lista de Asignación de Cuotas olímpicas.

Cada Comité Olímpico Nacional con atletas clasificados en el top-30 en cada evento de esquí alpino obtuvo una plaza en este evento específico.

Las restantes plazas olímpicas se asignaron usando la Lista de Asignación de Cuotas Olímpicas.

Sarah Schleper, esquiadora mexicana. (especial)

Regina Martínez y Allan Corona clasificaron en esquí de fondo a los Juegos Olímpicos de Invierno

Regina Martínez y Allan Corona también representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026. Lo harán en el esquí de fondo.

Regina Martínez clasificó midiéndose a los mejores en el Mundial de Trondheim, Noruega.

En la prueba de 7.5 kilómetros, la mexicana alcanzó el puntaje exigido por la FIS.

Allan Corona clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026 en la disciplina de esquí de fondo.

Logró su clasificación en febrero de 2025 al obtener los puntos FIS necesariosen el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Noruega, sumando actualmente 244.78 unidades.

Regina Martínez, la mexicana esquiadora que participará en Milano-Cortina 2026 (doctor_regina/Instagram)

Regina Martínez, la mexicana esquiadora que participará en Milano-Cortina 2026 (doctor_regina/Instagram)

La clasificación para el esquí de fondo a Milano Cortina 2026 se basó en el Mundial de 2025 y en el Ranking por Naciones 2024/25.