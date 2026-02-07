Cinco atletas mexicanos competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026 y a continuación te decimos cómo se clasificaron al evento.
- Donovan Carrillo | patinaje artístico | clasificó en Beijing 2025
- Sarah Schleper | esquí alpino | clasificó a través del sistema de cuotas
- Lasse Gaxiola | esquí alpino | clasificó por acumulación de puntos
- Regina Martínez | esquí de fondo | clasificó en el Mundial de Noruega
- Allan Corona | esquí de fondo | clasificó en el Campeonato Mundial de Noruega
Donovan Carrillo clasificó a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico
El mexicano Donovan Carrillo logró la medalla de bronce en el clasificatorio olímpico Beijing 2025, con un total de 222.36 puntos, además de su boleto a Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.
Los patinadores artísticos tuvieron dos oportunidades para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno.
Opciones para clasificar a Milán-Cortina 2026:
- Mundial de Patinaje Artístico 2025 | Boston | 24 al 30 de marzo de 2025
- Clasificatorio olímpico | Beijing 2025 | 17 al 21 de septiembre de 2025
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola clasificaron esquí alpino a los Juegos Olímpicos de Invierno
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola no solo son madre e hijo, también comparten el logro de haber clasificado a la prueba de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.
Sarah Schleper clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026 a través del sistema de cuotas de la Federación Internacional de Esquí.
Lasse Gaxiola obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a un proceso de acumulación de puntos en eventos avalados por la FIS.
La clasificación de esquí alpino a Milano Cortina 2026 se basó en la lista inicial de la Copa del Mundo de la FIS y en la Lista de Asignación de Cuotas olímpicas.
- Cada Comité Olímpico Nacional con atletas clasificados en el top-30 en cada evento de esquí alpino obtuvo una plaza en este evento específico.
- Las restantes plazas olímpicas se asignaron usando la Lista de Asignación de Cuotas Olímpicas.
Regina Martínez y Allan Corona clasificaron en esquí de fondo a los Juegos Olímpicos de Invierno
Regina Martínez y Allan Corona también representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026. Lo harán en el esquí de fondo.
Regina Martínez clasificó midiéndose a los mejores en el Mundial de Trondheim, Noruega.
- En la prueba de 7.5 kilómetros, la mexicana alcanzó el puntaje exigido por la FIS.
Allan Corona clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026 en la disciplina de esquí de fondo.
- Logró su clasificación en febrero de 2025 al obtener los puntos FIS necesariosen el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Noruega, sumando actualmente 244.78 unidades.
La clasificación para el esquí de fondo a Milano Cortina 2026 se basó en el Mundial de 2025 y en el Ranking por Naciones 2024/25.
- Un esquiador varón con 300,00 puntos FIS o menos en una competición individual celebrada en los Campeonatos del Mundo o en los Campeonatos del Mundo FIS sub-23 pudo obtener una plaza para su país.
- Una esquiadora mujer con 330,00 puntos FIS o menos en una competición individual celebrada en los Campeonatos del Mundo o en los Campeonatos del Mundo sub-23 de la FIS pudo obtener una plaza para su país.